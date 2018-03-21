Задолженность предприятий ЖКХ в Подмосковье за электричество превышает 3 млрд руб

Долг предприятий ЖКХ в Подмосковье за потребленную электроэнергию на начало 2018 года составил более 3,2 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы «Мосэнергосбыта».

«Суммарная просроченная задолженность предприятий ЖКХ Московской области за потребленную электроэнергию перед ПАО «Мосэнергосбыт» по состоянию на 1 января 2018 года составила 3,21 миллиарда рублей. С начала 2017 года задолженность предприятий ЖКХ Московской области снизилась на 143,6 миллиона рублей, а за IV квартал 2017 года — на 878,3 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

В ежеквартальном рейтинге муниципалитетов Подмосковья, имеющих наибольшую просроченную задолженность со стороны предприятий ЖКХ за электроэнергию перед ПАО «Мосэнергосбыт» по итогам 2017 года, лидирует Сергиево-Посадский район: объем просроченного долга вырос до 297,9 миллиона рублей. На втором месте Одинцовский район с задолженностью в 270,3 миллиона рублей. На третьей строчке Ликино-Дулево , долг которого составляет 243,7 миллиона рублей.

В первую десятку рейтинга также вошли: Пушкинский район (208,4 миллиона рублей), Подольск (190,1 миллиона рублей), Ногинский район (145,5 миллиона рублей), Дмитровский район (133 миллиона рублей), Серпуховский район (131,3 миллиона рублей), Солнечногорский район (110,2 миллиона рублей) и Кашира (109,3 миллиона рублей).

«Существенно сократили задолженность в IV квартале 2017 года Солнечногорский район (снижение на 177,7 миллиона рублей, девятое место), Дмитровский район (снижение на 113,4 миллиона рублей, седьмое место), Химки (снижение на 103 миллиона рублей, 24 место), Электросталь (снижение на 70,1 миллиона рублей, 38 место), Щелковский район (снижение на 55,3 миллиона рублей, 11 место)», — уточняется в сообщении.