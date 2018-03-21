Центробанк объявил курс доллара на 21 марта

Центробанк объявил, что курс доллара на 21 марта составит 57,7033 руб.

Это значение на 0,1512 руб. превышает стоимость доллара, объявленную Центробанком 20 марта и на 16 копеек больше зафиксированного на открытии торгов на Московской бирже

Курс евро по сравнению с предыдущим днём вырос на 0,6298 копейки и составил 71,2347 рубля, что на 0,64 рубля выше курса, отмеченного на Московской бирже в 10 утра. При этом ожидается, что на 22 марта курс евро составит 70,57 российских рубля.

Новости курса валют: Открытие Московской биржи отмечено ростом курса доллара