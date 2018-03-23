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Курсы доллара и евро на 23 марта
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Курсы доллара и евро на 23 марта 

Банки.ру 58 минут назад
Официальный курс доллара, установленный Центробанком РФ на 23 марта, составляет 56,8391 рубля. Официальный курс евро — 70,31 рубля.
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