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Курсы доллара и евро на 22 марта
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Курсы доллара и евро на 22 марта 

Банки.ру 1 час назад
Официальный курс доллара, установленный Центробанком РФ на 22 марта, составляет 57,4954 рубля. Официальный курс евро — 70,5699 рубля.
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