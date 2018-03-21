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Курсы доллара и евро на 21 марта
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Курсы доллара и евро на 21 марта
Банки.ру
3 часа назад
Комментарии
Официальный курс доллара, установленный
Центробанком РФ
на 21 марта, составляет 57,7033 рубля. Официальный курс евро — 71,2347 рубля.
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