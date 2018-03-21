Холодный расчет: сможет ли Великобритания отказаться от российского газа 

Если заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй относительно поиска альтернативы российскому газу воплотятся в жизнь, это нанесет вред потребителям, считает министр энергетики России Александр Новак. «Должны ли стать реальностью заявления об альтернативных источниках газа (для Великобритании) взамен российского, это нанесет вред прежде всего потребителям. Должна ли какая-либо компания или страна искать другого поставщика — я не думаю, что условия для них будут настолько предпочтительными и выгодными», — заявил министр в интервью агентству Bloomberg.
На прошлой неделе Мэй заявила, что Великобритания совместно с Евросоюзом продолжает искать возможность сокращения зависимости от российского газа. По мнению Мэй, Россия оказывает влияние на другие страны, используя их зависимость от российского топлива.
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Зависит ли Великобритания от российского газа
Великобритания более чем на половину (около 41 млрд из 77 млрд куб. м потребления в 2016 году) обеспечивает себя собственной добычей. Около 10 млрд кубометров приходится на импорт СПГ. Остальные объемы — это трубопроводный импорт. Как рассказал Forbes аналитик Энергетического центра бизнес-школы «Cколково» Александр Собко, «Газпром» поставляет в Великобританию около 17 млрд куб. м в год, но прямого газопровода в Великобританию из России нет, есть газопроводы с континентальной Европы, но их мощность меньше, не всегда они и загружены.
В Великобританию большая часть газа импортируется из Норвегии, Нидерландов и Бельгии, среди которых заметно лидирует Норвегия, а российский трубопроводный раз газ на «молекулярном уровне» в Великобританию не поставляется. Поэтому говоря о газпромовских поставках в страну, нужно понимать, что преимущественно речь идет о своповых, обменных операциях с Норвегией. Норвегия поставляет газ в Великобританию в счет обязательств «Газпрома», а «Газпром» поставляет больше газа в континентальную Европу в счет обязательств Норвегии, полагает Собко.
Подробнее схему поставок объясняет гендиректор и владелец East European Gas Analysis (США) Михаил Корчемкин:
«Газпром» продает на британском рынке свою долю добычи компании Wintershall Noordzee, а также перепродает норвежский и датский газ, добытый в Северном море. «Заменить эти объемы несложно — газ просто должен сменить владельца до поступления на британский рынок. Кроме того, газпромовский газ попадает в Англию по газопроводу Interconnector. Это небольшие объемы, полученные по своповым операциям с другими компаниями», — объясняет он.
Российская статистика также считает поставками в Англию «виртуальные» объемы, купленные британскими фирмами (или их филиалами) и отобранные в Польше и Германии. «Виртуальный реверс» в Евросоюзе разрешен, а запрет на реэкспорт отменен еще в середине 2000-х.
«То есть, ситуация отчасти парадоксальная», — рассуждает Александр Собко. — «Физически в Великобританию российский трубопроводный газ не попадает, но „Газпром“ является поставщиком газа. Тем не менее, важно отметить, что речь идет о вполне конкретных дополнительных физических объемах газа, которые поставляются в Европу».
Таким образом, если Великобритания принципиально захочет отказаться от российского газа, то эти обменные операции не будут производиться, увеличится формальная доля норвежского газа на британском рынке и российского газа на рынке континентальной Европы. «Но для европейского газового баланса, равно как и для экспорта „Газпрома“ мало что изменится, при условии, что остальные страны Европы будут готовы по-прежнему покупать российский газ», — заключает Александр Собко.
Быть ли санкциям?
Единственная возможность — обосновать решение отказа от российского газа новыми политическими санкциями, полагает Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности. Однако газовая отрасль никогда не подвергалась санкциям ни со стороны США, ни со стороны Евросоюза:
«Сейчас не самый подходящий момент попытаться убедить Европу в необходимости поддержать подобного рода санкции — из-за зимних холодов Евросоюз покупает больше газа и не готов ограничивать высокий импорт и высокое потребление на фоне истощенных к концу отопительного сезона подземных хранилищ, поэтому намерение Лондона явно идет вразрез с интересами европейцев», — говорит Юшков.
Однако страсти могут и не улечься так быстро — Михаил Корчемчин наоборот полагает, что сейчас удобный момент для введения санкций: отопительный сезон заканчивается, и до следующего еще более полугода.
От сезонных похолоданий Великобритания не менее зависима, и не менее важными для страны являются и пиковые дополнительные поставки СПГ в зимний период, особенно сейчас, когда основное хранилище газа в стране выведено из строя, объясняет Собко:
«Эти объемы было бы удобно закрывать, в частности, поставками с «Ямал СПГ», в этом году такие операции уже осуществлялись. Если Великобритания принципиально захочет отказаться от российского газа в любом его проявлении, то искать СПГ для закрытия этого пикового спроса станет сложнее».
Станет ли газ дороже
Как писал ранее Bloomberg, Соединенное королевство становится более зависимым от Евросоюза из-за отсутствия необходимых мощностей для хранения газа. В самом газе страна недостатка не испытывает, однако «голубое топливо» негде хранить в требуемых объемах, во многом из-за закрытия крупнейшего подземного газового хранилища Rough. Поэтому Великобритания закачивает свои запасы газа на зиму в хранилища на материке.
Учитывая исчерпанность месторождений нефти и газа в Северном море и неспособность Норвегии увеличить поставки газа на европейский рынок, у Британии альтернатива — это закупать СПГ в США и Катаре, считает Александр Лосев, генеральный директор «УК Спутник — Управление капиталом». Однако у СПГ плавающая цена, зависящая от спроса и близости танкеров, она может колебаться от $120 до $1000 долларов за метрическую единицу.
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