Холодный расчет: сможет ли Великобритания отказаться от российского газа

На прошлой неделе Мэй заявила, что Великобритания совместно с Евросоюзом продолжает искать возможность сокращения зависимости от российского газа. По мнению Мэй, Россия оказывает влияние на другие страны, используя их зависимость от российского топлива.

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Зависит ли Великобритания от российского газа

Великобритания более чем на половину (около 41 млрд из 77 млрд куб. м потребления в 2016 году) обеспечивает себя собственной добычей. Около 10 млрд кубометров приходится на импорт СПГ. Остальные объемы — это трубопроводный импорт. Как рассказал Forbes аналитик Энергетического центра бизнес-школы «Cколково» Александр Собко, «Газпром» поставляет в Великобританию около 17 млрд куб. м в год, но прямого газопровода в Великобританию из России нет, есть газопроводы с континентальной Европы, но их мощность меньше, не всегда они и загружены.

Нидерландов и В Великобританию большая часть газа импортируется из Норвегии Бельгии , среди которых заметно лидирует Норвегия, а российский трубопроводный раз газ на «молекулярном уровне» в Великобританию не поставляется. Поэтому говоря о газпромовских поставках в страну, нужно понимать, что преимущественно речь идет о своповых, обменных операциях с Норвегией. Норвегия поставляет газ в Великобританию в счет обязательств «Газпрома», а «Газпром» поставляет больше газа в континентальную Европу в счет обязательств Норвегии, полагает Собко.

Михаил Корчемкин: Подробнее схему поставок объясняет гендиректор и владелец East European Gas Analysis ( США

«Газпром» продает на британском рынке свою долю добычи компании Wintershall Noordzee, а также перепродает норвежский и датский газ, добытый в Северном море. «Заменить эти объемы несложно — газ просто должен сменить владельца до поступления на британский рынок. Кроме того, газпромовский газ попадает в Англию по газопроводу Interconnector. Это небольшие объемы, полученные по своповым операциям с другими компаниями», — объясняет он.

Российская статистика также считает поставками в Англию «виртуальные» объемы, купленные британскими фирмами (или их филиалами) и отобранные в Польше и Германии. «Виртуальный реверс» в Евросоюзе разрешен, а запрет на реэкспорт отменен еще в середине 2000-х.

«То есть, ситуация отчасти парадоксальная», — рассуждает Александр Собко . — «Физически в Великобританию российский трубопроводный газ не попадает, но „Газпром“ является поставщиком газа. Тем не менее, важно отметить, что речь идет о вполне конкретных дополнительных физических объемах газа, которые поставляются в Европу».

Таким образом, если Великобритания принципиально захочет отказаться от российского газа, то эти обменные операции не будут производиться, увеличится формальная доля норвежского газа на британском рынке и российского газа на рынке континентальной Европы. «Но для европейского газового баланса, равно как и для экспорта „Газпрома“ мало что изменится, при условии, что остальные страны Европы будут готовы по-прежнему покупать российский газ», — заключает Александр Собко.

Быть ли санкциям?

Единственная возможность — обосновать решение отказа от российского газа новыми политическими санкциями, полагает Игорь Юшков , ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности . Однако газовая отрасль никогда не подвергалась санкциям ни со стороны США, ни со стороны Евросоюза:

«Сейчас не самый подходящий момент попытаться убедить Европу в необходимости поддержать подобного рода санкции — из-за зимних холодов Евросоюз покупает больше газа и не готов ограничивать высокий импорт и высокое потребление на фоне истощенных к концу отопительного сезона подземных хранилищ, поэтому намерение Лондона явно идет вразрез с интересами европейцев», — говорит Юшков.

Однако страсти могут и не улечься так быстро — Михаил Корчемчин наоборот полагает, что сейчас удобный момент для введения санкций: отопительный сезон заканчивается, и до следующего еще более полугода.

От сезонных похолоданий Великобритания не менее зависима, и не менее важными для страны являются и пиковые дополнительные поставки СПГ в зимний период, особенно сейчас, когда основное хранилище газа в стране выведено из строя, объясняет Собко:

«Эти объемы было бы удобно закрывать, в частности, поставками с «Ямал СПГ», в этом году такие операции уже осуществлялись. Если Великобритания принципиально захочет отказаться от российского газа в любом его проявлении, то искать СПГ для закрытия этого пикового спроса станет сложнее».

Станет ли газ дороже

Как писал ранее Bloomberg, Соединенное королевство становится более зависимым от Евросоюза из-за отсутствия необходимых мощностей для хранения газа. В самом газе страна недостатка не испытывает, однако «голубое топливо» негде хранить в требуемых объемах, во многом из-за закрытия крупнейшего подземного газового хранилища Rough. Поэтому Великобритания закачивает свои запасы газа на зиму в хранилища на материке.

Учитывая исчерпанность месторождений нефти и газа в Северном море и неспособность Норвегии увеличить поставки газа на европейский рынок, у Британии альтернатива — это закупать СПГ в США и Катаре, считает Александр Лосев , генеральный директор «УК Спутник — Управление капиталом». Однако у СПГ плавающая цена, зависящая от спроса и близости танкеров, она может колебаться от $120 до $1000 долларов за метрическую единицу.

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