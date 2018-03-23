Рубль находится под давлением из-за бегства инвесторов от рисков, — Владислав Антонов, аналитик компании «Альпари»

В первой половине дня курс рубля обновил сессионные максимумы к иностранным валютам на фоне снижения нефтяных котировок и укрепления американского доллара. К закрытию сессии он растерял всю прибыль, так как оказался в зоне риска из-за бегства инвесторов в защитные активы (японская йена, франк).

Президент США Дональд Трамп в четверг подписал меморандум о торговых мерах в отношении Пекина, чтобы сократить торговый дефицит между Штатами и Китаем , который составляет примерно $0,5 трлн. Эскалация напряжения в торговых отношениях между двумя странами негативно отразилась на фондовых индексах, но положительно — на защитных активах.

В пятницу, 23 марта, на торгах в Азии цена на нефть сорта Brent повышалась на 1,5%, до $69,96 за баррель. Рынок положительно отреагировал на сообщение Bloomberg , со ссылкой на министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, что в 2019 году продолжится сотрудничество стран, входящих и не входящих в ОПЕК

На открытии нефтяной рынок окажет положительное влияние на рубль, но я полагаю, что к закрытию дня он растеряет всю прибыль и закроется в минусе. В первой половине торгов курс доллара может упасть до 57 руб. Закрытие торгового дня пара доллар/рубль, вероятнее всего, встретит в районе 57,45 руб. за «американца». В паре евро/рубль жду возвращения цены до уровня 70,75 руб. за единицу европейской валюты.