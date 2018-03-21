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В Китае действуют 25 подземных хранилищ газа общей активной емкостью 11,7 млрд куб. м
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В Китае действуют 25 подземных хранилищ газа общей активной емкостью 11,7 млрд куб. м 

ИА Синьхуа 4 часа назад
Чунцин, 21 марта /Синьхуа/ — За истекшие 20 лет в Китае было создано 25 подземных хранилищ газа /ПХГ/ общей активной емкостью 11,7 млрд куб.м. Об этом на днях стало известно корр. Синьхуа на международном отраслевом форуме в Чунцине /Юго-Западный Китай/.
Сообщается, что созданными ПХГ охвачено более чем 10 административных единиц провинциального уровня с населением 200 млн человек. В частности, они обеспечили 30-40 процентов объема пикового газопотребления в Пекине в зимнем сезоне, что позволило эффективно смягчить проблему смога.
Согласно статистике, по состоянию на 17 марта этого года в газовые хранилища страны общий объем закачки газа достиг 50,7 млрд куб.м., объем перекачки газа из них — 38,7 млрд куб.м. -0-
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