Центральный паритетный курс юаня к доллару США снизился на 150 базисных пунктов

Пекин, 21 марта / Синьхуа / — Согласно данным Китайского центра валютных сделок, 21 марта центральный паритетный курс китайского юаня к американскому доллару составил 6,3396 юаня за доллар, понизившись на 150 базисных пунктов по сравнению с предыдущим торговым днем.

В предыдущий торговый день курс юаня к доллару составил 6,3246 юаня за доллар.