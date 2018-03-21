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Центральный паритетный курс юаня к доллару США снизился на 150 базисных пунктов
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Центральный паритетный курс юаня к доллару США снизился на 150 базисных пунктов 

ИА Синьхуа 35 минут назад
Пекин, 21 марта /Синьхуа/ — Согласно данным Китайского центра валютных сделок, 21 марта центральный паритетный курс китайского юаня к американскому доллару составил 6,3396 юаня за доллар, понизившись на 150 базисных пунктов по сравнению с предыдущим торговым днем.
В предыдущий торговый день курс юаня к доллару составил 6,3246 юаня за доллар.
По распоряжению Народного банка Китая /ЦБ/ Китайский центр валютных сделок опубликовал данные, согласно которым курс юаня к другим основным валютам на межбанковском валютном рынке страны составил: 7,7653 юаня за евро, 5,9519 юаня за 100 иен, 0,80809 юаня за сянганский доллар, 8,8782 юаня за фунт стерлингов, 9,0788 рубля за юань. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
Узбекистан и Казахстан намерены увеличить товарооборот до 5 млрд долларов США к 2020 году Промышленное производство в Монголии в январе-феврале выросло на 14,2 проц. За 2017 год объем доходов китайской телекоммуникационной компании ZTE превысил 100 млрд юаней
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