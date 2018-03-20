Amazon впервые обогнала Alphabet по капитализации

К закрытию торгов акции Amazon набрали 2,7%, что подняло общую капитализацию компании до $768 млрд Alphabet на тот момент стоила $762,6 млрд

Агентство указывает, что такая ситуация сигнализирует о растущем оптимизме инвесторов по отношению к Amazon, которая в последнее время начала осваивать новые для себя рынки, например медицинское страхование.