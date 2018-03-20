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Amazon впервые обогнала Alphabet по капитализации
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Amazon впервые обогнала Alphabet по капитализации 

Газета.Ru 58 минут назад
Фото: Газета.Ru
Компания Amazon впервые обогнала Alphabet (материнскую компанию Google) по капитализации и стала второй самой дорогой компанией в мире после Apple. Об этом пишет Bloomberg.
К закрытию торгов акции Amazon набрали 2,7%, что подняло общую капитализацию компании до $768 млрд Alphabet на тот момент стоила $762,6 млрд
Агентство указывает, что такая ситуация сигнализирует о растущем оптимизме инвесторов по отношению к Amazon, которая в последнее время начала осваивать новые для себя рынки, например медицинское страхование.
Ранее основатель Amazon Джефф Безос возглавил рейтинг богатейших людей по версии Forbes.
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