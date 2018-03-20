S&P повысило рейтинг Halliburton до «A-» с «BBB+», прогноз стабильный

МОСКВА , 20 мар /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) повысило корпоративный рейтинг американской нефтесервисной компании Halliburton до «A-» с «BBB+», прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства.

Рейтинг приоритетного необеспеченного долга компании также повышен до уровня «A-» с «BBB+», прогноз стабильный, отмечено в релизе.

"Повышение рейтинга отражает нашу оценку значительного улучшения финансовых показателей Halliburton и наших ожиданий, что отношение средств от операционной деятельности (FFO) к долгу будет примерно на уровне 45% … в течение следующих трех лет", — говорится в сообщении.

Стабильный прогноз по рейтингам отражает ожидания S&P того, что Halliburton будет вести сдержанную финансовую политику, которая позволит улучшить финансовые показатели компании.

Если отношение средств от операционной деятельности к долгу будет на уровне ниже 45%, агентство может понизить рейтинги компании. Этот сценарий наиболее вероятен в случае снижения нефтяных цен. Повышение рейтингов возможно, если FFO к долгу будет на уровне выше 60%, отмечает S&P.