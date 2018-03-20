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Первый выпуск «панда-бондов» Филиппинами вызвал массовый приток инвесторов
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Первый выпуск «панда-бондов» Филиппинами вызвал массовый приток инвесторов 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Манила, 20 марта /Синьхуа/ — Китай и другие оффшорные рынки «тепло встречают» первый выпуск филиппинским правительством «панда-бондов» /номинированных в юанях долговых обязательств/. Об этом сегодня сообщил Центральный банк Филиппин.
Филиппины сегодня впервые выпустили реализуемые на территории Китая зарубежными эмитентами и номинированные в юанях долговые обязательства на сумму 1,46 млрд юаней /230 млн долларов США/.
В заявлении отмечается, что «панда-бонды» с трехлетним сроком погашения были тепло встречены на китайском и других оффшорных рынках, при этом лимит подписки был превышен примерно в 6,3 раза, это исторический рекорд среди всех суверенных эмитентов «панда-бондов».
Объем заявок достиг 9,22 млрд юаней в то время, как филиппинское правительство предложило долговые обязательства на сумму в 1,46 млрд юаней.
Власти Филиппин рассчитывают, что размер купона по «панда-бондам» составит 5-5,6 проц.
Ведущим подписчиком облигаций этого выпуска стал Банк Китая. В отделении данного банка в Маниле корр. Синьхуа сообщили, что ошеломительный спрос на «панда бонды» способен довести размер купонов по ним до нижнего предела в 5 проц.
Центральный банк Филиппин отметил, что успешный правительственный выпуск открыл для частного сектора доступ к внутреннему китайскому рынку облигаций с целью получения финансирования. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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