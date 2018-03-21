Эксперт: закон о цифровых финансовых активах очень востребован в России

МОСКВА , 21 марта. / ТАСС /. Закон, регулирующий цифровые финансовые активы, в настоящее время очень востребован в России , так как компании с российскими корнями вынуждены регистрироваться в других странах для проведения сделок с криптовалютами. Такое мнение высказал ТАСС директор по развитию экосистемы «Сколково-венчурные инвестиции» Станислав Колесниченко.

Группа депутатов Госдумы и членов Совета Федерации во главе с председателем комитета нижней палаты по финрынку Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект о цифровых финансовых активах 20 марта. Согласно тексту документа, предлагается разрешить в России только один вид сделок, которые смогут совершать владельцы цифровых финансовых активов (в соответствии с законопроектом к ним относятся криптовалюты и токены). На сегодняшний день это сделки по обмену токенов на рубли или иностранную валюту.

"Да, безусловно, этот законопроект будет очень сильно востребован на рынке. И это уже показывают большие суммы, которые проекты с российскими корнями привлекают в нероссийских юрисдикциях", — сказал Колесниченко.

Согласно оценке Сколково, которые привел эксперт, рынок ICO компаний с российскими корнями, но не российской юрисдикции, составил в 2017 году около $0,5 млрд и в два раза превысил венчурный рынок России.

Он пояснил, что сейчас владельцы цифровых финансовых активов могут обменивать криптовалюту на криптовалюту, криптовалюту на доллары или рубли, или другие виды государственных валют. Могут на эту криптовалюту покупать токены, либо токены обменивать на другие токены.

"В рамках этого законопроекта разрешен только вход и выход в токены через доллары или рубли, что очень сужает рынок, хотя ЦБ оставляет в этом законопроекте за собой право открывать дополнительные формы обмена", — пояснил эксперт.

Перспективы цифровых активов

В случае, если законопроект будет принят, то, как пояснил Колесниченко, это даст возможность российским компаниям привлекать деньги несколько иной категории проектов, чем сейчас распространено в сфере цифровых финансовых активов на международном рынке.

"Скорее всего, будут проекты, которые привлекают деньги в капитал компании, а не выпускают так называемые токены — Utility, которые дают право на покупку товаров в будущем, или возможность воспользоваться услугами компании, либо делать какие-то оплаты на сайте компании", — считает эксперт.

По его мнению, следующими шагами в госрегулировании финансовых активов в России должно стать разрешение на вход и выход токенов не только через рубли или доллары, но и через другие криптовалюты.

"Необходимо разрешить обмен токенов на токены, и обмен токенов между участниками за счет той же криптовалюты. И безусловно, необходимо определить налоговое регулирование токена: на НДС, налог на имущество, так как сейчас это отрасль имущественного права. С большой долей вероятности мы можем предполагать, что по этому активу нам нужно будет платить НДС", — пояснил Колесниченко, добавив, что законопроект — «хорошее начало, но предстоит еще очень много работы для того, чтобы он заработал».