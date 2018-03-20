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Moody's поместило рейтинг O1 Properties на пересмотр с возможным понижением
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Moody's поместило рейтинг O1 Properties на пересмотр с возможным понижением 

Прайм 3 часа назад
МОСКВА, 20 мар /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Moody's поместило корпоративный рейтинг группы компаний O1 Properties на уровне «B1» в список на пересмотр с возможным дальнейшим понижением, говорится в сообщении агентства.
Рейтинг вероятности дефолта на уровне «B1-PD» и рейтинг приоритетного необеспеченного долга на уровне «B1» также помещены в список на пересмотр с возможным дальнейшим понижением.
Рейтинговое действие последовало за сообщением о том, что в начале марта O1 Group Бориса Минца заключила соглашение о продаже своего пакета (71%) в компании O1 Properties Limited рекламному оператору Laysa Group. Одним из условий продажи стало обязательство Laysa Group погасить кредит O1 Group на 25 миллиардов рублей перед Московским кредитным банком.
Агентство отмечает, что может понизить рейтинги компании, если финансовый профиль и состояние ликвидности O1 Properties существенно ухудшатся. Подтверждение рейтингов возможно, если сделка с Laysa Group не повлияет на операционные показатели компании. Повышение рейтинга в ближайшем будущем маловероятно, отмечает Moody's.
O1 Properties основана в 2010 году, владеет и управляет 15 бизнес-центрами в Москве общей арендуемой площадью 584 тысячи квадратных метров. Рыночная стоимость этого портфеля составляет, по собственным данным компании, 4,3 миллиарда долларов.
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