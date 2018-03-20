Ещё
Восточный Банк снизил комиссию за переводы с карты на карту
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Восточный Банк снизил комиссию за переводы с карты на карту 

Банки.ру 3 часа назад
Восточный Банк снизил комиссию за переводы с карты на карту до 1% и запустил возможность переводов на карты иностранных банков, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Операции p2p переводов можно проводить в мобильном приложении «Восточный экспресс», на сайте банка, в мобильном банке и интернет-банке.
«Изменения касаются трансакций между картами ведущих международных и национальных платежных систем: Visa, Mastercard, «Мир». Размер комиссии при переводах между картами российских банков теперь составит 1% от суммы транзакции (но не менее 50 рублей), при переводе на карту иностранных банков — 1,5% (но не менее 250 рублей). Для всех типов переводов максимальная сумма составляет 75 тысяч рублей в день или их эквивалент в долларах США/евро», — отмечается в сообщении.
Средний чек p2p перевода в Восточном Банке на данный момент составляет 6 тыс. рублей, добавили в пресс-службе.
Банки.ру: последние новости
В АктивКапитал Банке несколько дней наблюдается технический сбой по картам ЦБ подал иск о банкротстве банка «Мастер-Капитал» Банк России стал владельцем почти 100% в уставном капитале Бинбанка
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко рассказал о страхе России80
«Заигрались и влипли»: Захарова о деле Скрипаля24
Отец Литвиненко назвал убийцу сына137
Россияне приготовились затянуть пояса389
Кто не поздравил Путина и другие события дня52
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение