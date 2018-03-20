Восточный Банк снизил комиссию за переводы с карты на карту

Восточный Банк снизил комиссию за переводы с карты на карту до 1% и запустил возможность переводов на карты иностранных банков, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Операции p2p переводов можно проводить в мобильном приложении «Восточный экспресс», на сайте банка, в мобильном банке и интернет-банке.

«Изменения касаются трансакций между картами ведущих международных и национальных платежных систем: Visa , Mastercard, «Мир». Размер комиссии при переводах между картами российских банков теперь составит 1% от суммы транзакции (но не менее 50 рублей), при переводе на карту иностранных банков — 1,5% (но не менее 250 рублей). Для всех типов переводов максимальная сумма составляет 75 тысяч рублей в день или их эквивалент в долларах США/евро», — отмечается в сообщении.

Средний чек p2p перевода в Восточном Банке на данный момент составляет 6 тыс. рублей, добавили в пресс-службе.