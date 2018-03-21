ЦБ: Тарифы на прием карт «Мир» ниже аналогов, регулировать их нецелесообразно

Национальные торговые ассоциации обратились к председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной с просьбой рассмотреть возможность снизить тарифы обслуживания банковских карт платежной системы «Мир». По расчетам ассоциаций, чистая прибыль участников рынка розничной торговли составляет в среднем 2-3% от выручки, и в такой ситуации высокая ставка межбанковской комиссии ведет к ухудшению финансово-экономического положения розничных компаний.

В ЦБ указали, что требование законодательства о приеме национального платежного инструмента торгово-сервисными предприятиями с выручкой, превышающей 40 миллионов рублей в год, направлено на развитие безналичных платежей и защиту прав потребителей, которые получают право выбора оплачивать свои покупки наличными или картой. При этом торгово-сервисные предприятия никак не ограничены в праве принимать карты других платежных систем, отмечает регулятор.

"В настоящий момент тарифы по картам «Мир» на 20-70% ниже, чем по аналогичным продуктам международных платежных систем. Таким образом, прием карт «Мир» не увеличивает издержки торгово-сервисных предприятий по сравнению с ситуацией, когда они принимали карты только международных платежных систем", — заявили в ЦБ.