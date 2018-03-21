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ЦБ: Тарифы на прием карт «Мир» ниже аналогов, регулировать их нецелесообразно
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ЦБ: Тарифы на прием карт «Мир» ниже аналогов, регулировать их нецелесообразно 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Обязанность принимать карты национальной платежной системы «Мир» не увеличивает издержки торгово-сервисных предприятий, вводить регулирование тарифов нецелесообразно, заявили РИА Новости в пресс-службе Банка России.
Национальные торговые ассоциации обратились к председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной с просьбой рассмотреть возможность снизить тарифы обслуживания банковских карт платежной системы «Мир». По расчетам ассоциаций, чистая прибыль участников рынка розничной торговли составляет в среднем 2-3% от выручки, и в такой ситуации высокая ставка межбанковской комиссии ведет к ухудшению финансово-экономического положения розничных компаний.
В ЦБ указали, что требование законодательства о приеме национального платежного инструмента торгово-сервисными предприятиями с выручкой, превышающей 40 миллионов рублей в год, направлено на развитие безналичных платежей и защиту прав потребителей, которые получают право выбора оплачивать свои покупки наличными или картой. При этом торгово-сервисные предприятия никак не ограничены в праве принимать карты других платежных систем, отмечает регулятор.
"В настоящий момент тарифы по картам «Мир» на 20-70% ниже, чем по аналогичным продуктам международных платежных систем. Таким образом, прием карт «Мир» не увеличивает издержки торгово-сервисных предприятий по сравнению с ситуацией, когда они принимали карты только международных платежных систем", — заявили в ЦБ.
"С учетом того, что требования приема платежей по картам «Мир» установлено законодательством, Банк России совместно с ФАС будет продолжать мониторинг комиссий и размеров межбанковского вознаграждения на рынке для выявления нарушений в этой области. При этом введение регулирования тарифов не является целесообразным и может привести к искажению конкуренции на рынке безналичных платежей", — сказали в ЦБ.
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