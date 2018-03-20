«Алроса» начнет продавать бриллианты онлайн

По словам Окоемова, сайт заработает в этом году. Он не назвал точных сроков, только отметил, что «скоро». Платформа уже разработана, сейчас компания решает логистические и маркетинговые вопросы, добавил Окоемов.