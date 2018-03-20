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«Алроса» начнет продавать бриллианты онлайн
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«Алроса» начнет продавать бриллианты онлайн 

Ведомости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Алмазодобывающая компания «Алроса» планирует начать продавать бриллианты онлайн в 2018 г. Об этом рассказал заместитель гендиректора компании по сбыту Юрий Окоемов, передает «Прайм».
По словам Окоемова, сайт заработает в этом году. Он не назвал точных сроков, только отметил, что «скоро». Платформа уже разработана, сейчас компания решает логистические и маркетинговые вопросы, добавил Окоемов.
«Алроса» — крупнейший в России производитель алмазов. Выручка «Алросы» в 2017 г. упала на 13% до 275,4 млрд руб. год к году, чистая прибыль за аналогичный период снизилась на 41% до 79 млрд руб.
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