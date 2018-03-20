Уровень газификации Ингушетии на начало года достиг 84,4%

"Стороны рассмотрели вопросы сотрудничества. Особое внимание было уделено газификации региона. Отмечено, что в 2008-2017 годах «Газпром» направил на эти цели около 1,5 млрд рублей. Построено шесть газопроводов", — говорится в сообщении.

"Газпром" в настоящее время строит пять газопроводов для газификации городов Карабулак Малгобек , села Инарки Малгобекского района и села Али-Юрт Назрановского района. Продолжается подготовка к сооружению еще 13 газопроводов.

Ранее сообщалось, что между «Газпромом» и Ингушетией подписаны соглашение о сотрудничестве и договор о газификации. В частности, утверждена программа развития газоснабжения и газификации региона до 2021 года.