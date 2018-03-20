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Уровень газификации Ингушетии на начало года достиг 84,4%
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Уровень газификации Ингушетии на начало года достиг 84,4% 

ТАСС 4 часа назад
МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Уровень газификации Ингушетии на 1 января 2018 года достиг 84,4%, что выше среднего показателя в РФ (68,1%) на 16,3 процентных пункта. Об этом говорится в сообщении "Газпрома" по итогам встречи председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и главы республики Юнус-Бека Евкурова.
"Стороны рассмотрели вопросы сотрудничества. Особое внимание было уделено газификации региона. Отмечено, что в 2008-2017 годах «Газпром» направил на эти цели около 1,5 млрд рублей. Построено шесть газопроводов", — говорится в сообщении.
"Газпром" в настоящее время строит пять газопроводов для газификации городов Карабулак и Малгобек, села Инарки Малгобекского района и села Али-Юрт Назрановского района. Продолжается подготовка к сооружению еще 13 газопроводов.
Ранее сообщалось, что между «Газпромом» и Ингушетией подписаны соглашение о сотрудничестве и договор о газификации. В частности, утверждена программа развития газоснабжения и газификации региона до 2021 года.
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