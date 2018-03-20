Ан-148: в пролете

Ространснадзор приостановил эксплуатацию самолетов Ан-148

Глава Ространснадзора заявил о приостановке эксплуатации самолетов Ан-148 во всех авиакомпаниях, где они используются. Такое решение было принято после внеплановой проверки «Саратовских авиалиний». Один из ее самолетов Ан-148 разбился в Подмосковье 18 февраля. Росавиация ограничила действие сертификата эксплуатанта авиакомпании до 27 апреля.

Ространснадзор выдал предписание приостановить эксплуатацию самолетов Ан-148, заявил журналистам глава ведомства Виктор Басаргин

>> Полеты Ан-148 приостановлены «Мы сделали предписание приостановить полеты Ан-148 во всех авиакомпаниях, в которых они эксплуатируются», — сказал он.

По его словам, это решение было принято после внеплановой проверки авиакомпании «Саратовские авиалинии», один из лайнеров Ан-148 которой 11 февраля потерпел катастрофу в Раменском районе Подмосковья. Тогда погиб 71 человек.

После трагедии с Ан-148 «Саратовских авиалиний» министр транспорта Максим Соколов не исключил, что эксплуатация самолетов этого типа может быть приостановлена. «Это решение (о возможной приостановке полетов Ан-148 — »Газета.Ru» ) будет принято дополнительно руководством компании по согласованию с Росавиацией и Ространснадзором», — сказал он в день катастрофы. Однако позже было объявлено, что оснований для приостановки сертификата типа судна нет никаких. Теперь, в ходе внеочередной проверки они, по всей видимости, нашлись.

«Финальные результаты проверки у нас есть. Есть замечания к персоналу, к производителю. Первый пункт наших предписаний говорит о том, чтобы приостановить полеты всех воздушных судов, которые эксплуатируются авиакомпанией «Саратовские авиалинии». Такая рекомендация есть. После того, как летные составы пройдут тестирование, пройдут проверку соответствующую, будем смотреть как дальше поступать», — цитирует Басаргина ТАСС. К самим «Саратовским авиалиниям» у ведомства также есть претензии.

В Росавиации подтвердили, по результатам внеплановой проверки «Саратовских авиалиний» было введено ограничение срока действия сертификата эксплуатанта.

«Срок действия ограничен до 27 апреля, — сообщили в Росавиации. — Кроме того, авиакомпания прекратила эксплуатацию самолетов Ан-148».

В соответствии со статьей 5 Федеральных авиационных правил ограничение срока действия сертификата эксплуатанта перевозчика не означает приостановки коммерческой воздушной перевозки или продаж авиабилетов. Компании вынесено предписание о необходимости устранения нарушений и передаче в Росавиацию к установленному сроку необходимых документов, подтверждающих устранение претензий к летной годности.

Аналогичная ситуация в начале года произошла с перевозчиком Azur Air. Авиакомпания устранила нарушения и направила соответствующие документы в Росавиацию. 19 марта ограничение со стороны регулятора были сняты.

В самих «Саратовских авиалиниях» уточнили, что имеют действующий сертификат эксплуатанта и продолжают выполнять полеты на самолетах типа Embraer-190 и Як-42».

Ан-148 — региональный реактивный узкофюзеляжный пассажирский самолет, разработанный украинским конструкторским бюро имени Антонова. Он может без промежуточных посадок совершать полеты дальностью от 2 до 5 тыс. км и приспособлен для посадки на грунтовые аэродромы. Рассчитан на перевозку до 80 пассажиров.

МЧС. России сейчас самолеты Ан-148 есть у двух авиакомпаний — «Ангара» и «Саратовские авиалинии». Последние взяли шесть таких машин в сублизинг у АК «Россия» . Один из них и разбился 11 февраля в Подмосковье. Помимо этого, порядка 12 Ан-148 находятся в парке Минобороны , четыре — у Специального летного отряда Управделами президента «Россия», еще четыре лайнера эксплуатируются ФСБ

В пресс-службе Ространснадзора не смогли уточнить, распространяется ли предписание только на авиакомпании или касается также ведомственных авиапарков. Сроки ограничений пока также не уточняются. «В настоящее время проводятся проверки и в ходе них выдаются предписания такого характера», — уточнила собеседница «Газеты.Ru».

В авиакомпании «Ангара» получить оперативный комментарий не удалось.

Проблемы с самолетами Ан-148 начались уже давно. Совместный российско-украинский проект так и не вышел на коммерческую стадию: себестоимость производства, как любой малосерийной техники, была слишком высокой. Ударом по проекту стало обострение отношений между странами в 2014 году.

В июне 2017 года СМИ писали, что Россия завершает производство российско-украинского регионального пассажирского самолета Ан-148 на Воронежском авиационном заводе. После того как будут достроены две последние машины на Воронежском авиационном заводе, проект будет свернут.