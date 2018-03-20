ЦБ подал иск о банкротстве банка «Мастер-Капитал»

Дата рассмотрения заявления не определена.

Лицензия у «Мастер-Капитала» отозвана 20 февраля текущего года. В Центробанке поясняли, что «деятельность банка была ориентирована на обслуживание интересов его собственника. Кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации, привело к образованию на балансе банка значительного объема проблемных активов. Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) банка и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков».

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