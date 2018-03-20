Ещё
«КАМАЗ-Лизинг» подвел итоги за два месяца
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«КАМАЗ-Лизинг» подвел итоги за два месяца 

Ростех 5 часов назад
Фото: Ростех
Фото: ПАО «КАМАЗ»
По итогам работы за два месяца текущего года компания «КАМАЗ-Лизинг» продемонстрировала более чем двукратное перевыполнение бизнес-плана. Вместо запланированных 127 автомобилей компания передала в лизинг 288 грузовиков клиентам из Москвы, Набережных Челнов, Ставрополя, Липецка, Нового Уренгоя. Помимо этого было реализовано в лизинг 87 полуприцепов. Чистая прибыль по итогам двух месяцев составила 50 млн рублей.
Наибольшим спросом в начале года пользовался магистральный тягач KAMAЗ-5490 NEO. Среди клиентов, обновивших парк по программам лизинга от «КАМАЗа» — представители как малого и среднего, так и крупного бизнеса. В январе и феврале «Лизинговая компания КАМАЗа заключила две крупные сделки: с московским партнером ООО „Автологистика-транс“ и компанией „Ставрополь Авто-Транс“ на передачу в лизинг соответственно 40 и 100 автомобилей KAMAЗ-5490 NEO.
Высокий интерес лизингополучатели проявляют к госпрограммам Минпромторга РФ по поддержке лизинговой отрасли, возобновленным в 2018 году. К тому же „Льготный лизинг“ прекрасно совмещается с действующими акциями и предложениями от „КАМАЗ-Лизинг“. Кроме того, в январе компания вывела на рынок новый продукт „Лизинг оборудования для сервисных центров“, который расширил возможности товаропроводящей и сервисной сети автогиганта по модернизации ремонтно-технической базы.
Ростех: последние новости
КАМАЗ подвел финансовые итоги 2017 года Собственный капитал Новикомбанка вырос на 3,5 млрд рублей Калининградский комбинат проведет пять аукционов по продаже янтаря
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко рассказал о страхе России80
«Заигрались и влипли»: Захарова о деле Скрипаля32
Отец Литвиненко назвал убийцу сына139
Россияне приготовились затянуть пояса392
Кто не поздравил Путина и другие события дня52
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение