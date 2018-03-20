«КАМАЗ-Лизинг» подвел итоги за два месяца

По итогам работы за два месяца текущего года компания «КАМАЗ-Лизинг» продемонстрировала более чем двукратное перевыполнение бизнес-плана. Вместо запланированных 127 автомобилей компания передала в лизинг 288 грузовиков клиентам из Москвы , Набережных Челнов, Ставрополя Липецка , Нового Уренгоя. Помимо этого было реализовано в лизинг 87 полуприцепов. Чистая прибыль по итогам двух месяцев составила 50 млн рублей.

Наибольшим спросом в начале года пользовался магистральный тягач KAMAЗ-5490 NEO. Среди клиентов, обновивших парк по программам лизинга от «КАМАЗа» — представители как малого и среднего, так и крупного бизнеса. В январе и феврале «Лизинговая компания КАМАЗа заключила две крупные сделки: с московским партнером ООО „Автологистика-транс“ и компанией „Ставрополь Авто-Транс“ на передачу в лизинг соответственно 40 и 100 автомобилей KAMAЗ-5490 NEO.