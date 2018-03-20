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«Алроса» планирует в 2018 г запустить интернет-продажи бриллиантов
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«Алроса» планирует в 2018 г запустить интернет-продажи бриллиантов 

Прайм 4 часа назад
АК «Алроса» рассчитывает запустить продажи бриллиантов в интернете в 2018 году, сообщил журналистам заместитель гендиректора компании по сбыту Юрий Окоемов.
"Скоро (сайт — ред.) заработает. Думаю, что в этом году запустим. Мы платформу уже разработали, соответственно, сейчас решаем вопросы, связанные с логистикой", — заметил он.
Мы не хотим, чтобы сайт работал только на внутренний рынок, чтобы у нас имелась возможность реализации, в том числе и зарубежным покупателям. Есть чисто технические вопросы с логистикой, которые надо решить. И есть вопросы соответствующего маркетингового наполнения, сопровождения этого сайта. Это все пока в процессе доработки", — сказал Окоемов.
"Алроса" — крупнейший в России производитель алмазов, осуществляет 29% мировой и 95% российской добычи. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. Для наращивания ресурсной базы «Алроса» ведет геологоразведочные работы в РФ и странах Африки. По итогам 2017 года «Алроса» увеличила добычу алмазов на 6%, до 39,6 миллиона карат. РФ принадлежит 33,02% акций компании.
АК «Алроса» по итогам 2017 года снизила чистую прибыль по МСФО на 41% по сравнению с 2016 годом — до 78,616 миллиарда рублей, выручка от продаж за год снизилась на 14% и составила 269,7 миллиарда рублей.
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