«АЛРОСА» начнет интернет-продажу бриллиантов в 2018 г.

АК "АЛРОСА" , крупнейшая в мире по объему добычи алмазов, готовится начать глобальные онлайн-продажи бриллиантов в интернете в 2018 г., заявил журналистам заместитель гендиректора компании по сбыту Юрий Окоемов

"Скоро заработает. Думаю, что в этом году запустим. Мы платформу уже разработали, соответственно, сейчас решаем вопросы, связанные с логистикой", — отметил Окоемов. Уже почти готов сайт для онлайн-продаж.

"Мы не хотим, чтобы сайт работал только на внутренний рынок, чтобы у нас имелась возможность реализации, в том числе и зарубежным покупателям. Есть чисто технические вопросы с логистикой, которые надо решить. И есть вопросы соответствующего маркетингового наполнения, сопровождения этого сайта. Это все пока в процессе доработки", — отметил Окоемов. Онлайн-продажи рассчитаны не только на внутренний рынок.

Одновременно "АЛРОСА" продемонстрировала первый серийный отечественный прибор за $9,9 тыс., позволяющий идентифицировать бриллианты природного и синтетического происхождения, − "ALROSA Diamond Inspector".

"Одним из главных конкурентных преимуществ ALROSA Diamond Inspector является использование сразу трех оптических методов детекции, которые дают высокую надёжность оценки. Это ноу-хау, защищенное международным патентом и обеспечивающее более низкую цену приборов относительно конкурентов. Стоимость нашего детектора составляет $9,9 тыс., в то время как стоимость зарубежных детекторов аналогичного класса может достигать $18-20 тыс. ", − отметил генеральный директор ООО "Алмазный научно-технологический центр" Владимир Склярук. В компании рассчитывают, что благодаря относительно небольшой цене и высокой точности детектор будет востребован как в России , так и за рубежом. Он поможет бороться с недобросовестными поставщиками, которые смешивают выращенные в лаборатории синтетические камни с натуральными бриллиантами природного происхождения.

Как сообщали "Вести. Экономика", "АЛРОСА" увеличила добычу алмазов по итогам 2017 г. на 6% до 39,6 млн карат.

Продажи алмазов группы по итогам 2017 г. выросли на 2,7% до 41,2 млн карат с 40,1 млн каратов в 2016 г.

Выручка от продаж алмазов составила $4,2 млрд, выручка от реализации бриллиантов — $96,9 млн Чистая прибыль АК "АЛРОСА" по МСФО рухнула на 41% в 2017 г. по сравнению с 2016 г. до 78,6 млрд руб. после роста в 4 раза за предыдущий год.