Верховный суд усложнил процесс «отмывания денег» через банки

Краснодар . 20 марта — Новая Кубань. Такое решение было принято судебной коллегией по гражданским делам по одному из исков.

Суть вопроса заключалась в том, что клиент банка перевел крупную сумму на свой счет и потребовал выдачи более 50 млн руб наличными. Банк ему отказал. Причиной послужило то, что клиент не смог подтвердить происхождение зачисленных денежных средств и экономический смысл операции.

Был предоставлен договор с юридическим лицом, предмет которого сочли не определенным. Информацию о юридическом лице не смогли найти в открытых источниках. В итоге банк сослался на подозрения в попытке обналичить деньги с целью отмывания преступных доходов.

Клиент разработал новую схему и открыл в этом же банке ещё несколько депозитных счетов, дождался истечения срока вклада по ним и расторг договор. Однако банк снова отказал в выплатах.

В судах первых инстанций «сомнительному» вкладчику отказывали в удовлетворении его исков на основании того, что банк вправе требовать от клиента документы, подтверждающие происхождение денежных средств. А если их происхождение вызывает сомнения, но отказ в обналичивании вполне закономерен.

В Верховном суде постановили, что вкладчик не мог лишь обналичить средства, но был вправе распоряжаться ими любым другим способом, например, переводить на другие счета. Следовательно, его права нарушены не были, никакие неустойки банк в этом случае платить не обязан. Об этом сообщает портал garant.ru.