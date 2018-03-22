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Moody's повысило рейтинг Sony
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Moody's повысило рейтинг Sony 

Прайм 1 час назад
Фото: AP, Itsuo Inouye
Международное рейтинговое агентство Moody's повысило кредитный рейтинг японского производителя потребительской электроники Sony Corporation до "Baa2" с "Baa3", говорится в сообщении агентства.
Moody's также повысило до "Baa2" с "Baa3" рейтинг приоритетного необеспеченного долга компании. Прогноз по рейтингам стабильный.
"Sony значительно улучшила качество доходов за последние несколько кварталов", — приводятся в релизе слова вице-президента Moody's, старшего аналитика Масако Кувахара (Masako Kuwahara).
По его мнению, это позволит компании сосредоточиться на развитии подразделения игр и сетевых услуг, а также на производстве полупроводников.
Кроме того, Кувахара подчеркнул, что рост доходов Sony также должен обеспечить компании финансовую гибкость для дальнейшего сокращения задолженности.
Стабильный прогноз отражает ожидания Moody's о том, что Sony сохранит прирост прибыли и показатель отношения долга к EBITDA выше 1,0, а показатель маржи EBITDA — выше 10%. Если же соотношение долга к EBITDA увеличится до 1,5, а маржа EBITDA поднимется выше 15%, агентство рассмотрит повышение рейтинга компании. При этом понижение рейтинга Sony может последовать за ухудшением показателей рентабельности и задолженности.
Sony Corporation — одна из крупнейших в мире корпораций по производству потребительской электроники. Компания была основана в 1946 году. Штат сотрудников по всему миру (по данным на 31 марта 2017 года) составляет 128,4 тысячи человек.
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