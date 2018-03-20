Роснефть: все еще удачный момент для покупки

Москва , 20 марта — «Вести. Экономика» Роснефть вчера опубликовала итоги за 4 квартал 2017 года. Мы считаем результаты сильными и позитивными для акций в целом и сохраняем нашу рекомендацию покупать.

Александр Корнилов , старший аналитик по нефтегазовому сектору «АТОН»

Мы полагаем, что компания существенно улучшит свои финансовые показатели в 2018 году в сравнении с 2017 годом, а также нарастит свободный денежный поток. Этому будут способствовать, во-первых, начало действия льготы по НДПИ для Самотлора, а во-вторых, существенное сокращение поставок нефти в рамках старых контрактов по предоплатам, подписанных до девальвации рубля в 2014 году, что сильно занижало выручку и прибыль Роснефти. Кроме того, Роснефть сильнее других российских нефтяных компаний выигрывает от роста цен на нефть по причине высокой долговой нагрузки, и как следствие, высокой чувствительности ее чистой прибыли. Выручка компании составила 1 686 млрд руб., что соответствует нашим ожиданиям и консенсус-прогнозам. EBITDA, рассчитанная без корректировок на эффект предоплат, достигла 322 млрд руб. (-2.2% по сравнению с прогнозом АТОНа). Контракты по предоплатам заключались при сильном курсе рубля, что отчасти обусловило занижение выручки. Если принимать во внимание эффект предоплат, показатель EBITDA оказался высоким на уровне 393 млрд руб. — это на 9.8% больше относительно прогноза Интерфакса. Чистая прибыль Роснефти в 4 квартале 2017 года составила 100 млрд руб. (+2.9% по сравнению с прогнозом АТОНа, +1% по сравнению с консенсус-прогнозом). При этом она продемонстрировала рост на 23% по сравнению с 2016 годом и по итогам 2017 года достигла 222 млрд руб.. Дивидендная политика Роснефти предусматривает коэффициент выплат 50% по МСФО. Таким образом, чистая прибыль за 2017 предполагает дивиденды 10.5 руб. на акцию или дивидендную доходность 3.3%. Компания уже выплатила промежуточные дивиденды 3.83 руб. на акцию, а значит, оставшиеся дивиденды составляют 6.64 руб. на акцию. Свободный денежный поток (FCF) Роснефти за 2017 оказался достаточно высоким, составив 245 млрд руб., несмотря на рост капитальных затрат до 922 млрд руб. — увеличение на 30% по сравнению с 2016 годом. Чистый долг компании существенно не изменился, составив 3 509 млрд руб. в 4 квартале (всего +2.5% по сравнению с 3К17), исключая предоплаты. Это предполагает коэффициент чистый долг/EBITDA 2.5x, который хотя и самый высокий показатель среди российских нефтяных мейджоров, но все равно является умеренным. В 2018 году Роснефть планирует увеличить добычу на своих недавно введенных в эксплуатацию гринфилдах, включая Юрубчено-Тохомское месторождение, которое достигнет «полки» в 5 млн т в год в 2019; Кондинское месторождение, входящее в Эргинский кластер (больше 2 млн т в год в 2019); Тагульское месторождение; Русское месторождение и Таас-Юрях. Компания также планирует увеличить добычу на Юганскнефтегазе. На наш взгляд, это означает, что некоторые зрелые месторождения, типа Ванкорского, Верхнечонского или Увата, могут зафиксировать дальнейшее снижение добычи, чтобы сбалансировать добычу в рамках обязательств компании по соглашению ОПЕК+. С увеличением добычи на данных гринфилд-проектах связаны основные капитальные затраты Роснефти в 2018 году. При этом компания ожидает капитальные затраты в текущем году на уровне 2017 года (922 млрд руб., +30% г/г). Что касается долговой нагрузки, на данный момент Роснефть считает ее комфортной и не ставит ключевой целью ее снижение. Компания планирует сконцентрироваться на управлении своим долговым портфелем, сделав упор на реструктуризацию краткосрочного долга.