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«Газпром» построит 13 новых газопроводов в Ингушетии
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«Газпром» построит 13 новых газопроводов в Ингушетии 

«Это Кавказ» 4 часа назад
На территории Ингушетии в ближайшие годы будет построено 13 новых газопроводов. «Газпром» начал подготовку к их строительству.
«В настоящее время компания ведет строительство пяти газопроводов для газификации городов Карабулак и Малгобек, с.п. Инарки Малгобекского района и с.п. Али-Юрт Назрановского района. Продолжается подготовка к сооружению еще 13 газопроводов», — сообщается на сайте «Газпрома» по итогам встречи главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова с главой компании Алексеем Миллером.
В ходе переговоров было отмечено, что на начало года уровень газификации Ингушетии достиг 84,4 процента, что выше, чем в среднем по России (68,1% — среднероссийский показатель). За последние девять лет «Газпром» направил на проект по газификации региона около 1,5 миллиарда рублей, а том числе было построено шесть газопроводов.
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