СМИ: ОФК Банк приостановил операции

«Банк не работает на прием [средств] и на выдачу», — сообщили корреспонденту «Ведомостей» в кол-центре мурманского филиала ОФК Банка. Операции по картам провести также нельзя.

В понедельник было заседание ЦБ по вопросу о дальнейшей работе банка, этот вопрос отложен до конца недели, поэтому сейчас банк работает только в режиме консультаций, рассказал сотрудник кол-центра. «Позвоните в конце недели, уже будет тогда известно», — порекомендовал он.

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В кол-центре кредитной организации обозревателю Банки.ру эту информацию не подтвердили. Сотрудник банка отметил, что не было указания работать в консультационном режиме, все операции доступны: вклад и карту открыть можно.

На прошлой неделе в ОФК Банке наблюдались сложности с проведением внешних платежей. Тогда в банке подчеркивали, что с переводами с карты на карту никаких проблем нет.