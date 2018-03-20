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СМИ: ОФК Банк приостановил операции
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СМИ: ОФК Банк приостановил операции 

Банки.ру 6 часов назад
ОФК Банк приостановил операции и перешел в «консультационный» режим работы, сообщили «Ведомостям» сотрудники кол-центра банка.
«Банк не работает на прием [средств] и на выдачу», — сообщили корреспонденту «Ведомостей» в кол-центре мурманского филиала ОФК Банка. Операции по картам провести также нельзя.
В понедельник было заседание ЦБ по вопросу о дальнейшей работе банка, этот вопрос отложен до конца недели, поэтому сейчас банк работает только в режиме консультаций, рассказал сотрудник кол-центра. «Позвоните в конце недели, уже будет тогда известно», — порекомендовал он.
Новость
В кол-центре кредитной организации обозревателю Банки.ру эту информацию не подтвердили. Сотрудник банка отметил, что не было указания работать в консультационном режиме, все операции доступны: вклад и карту открыть можно.
На прошлой неделе в ОФК Банке наблюдались сложности с проведением внешних платежей. Тогда в банке подчеркивали, что с переводами с карты на карту никаких проблем нет.
По данным мурманских СМИ, в филиалах ОФК Банка в Мурманске наблюдаются огромные очереди, с 7 марта финучреждение прекратило обслуживание юридических лиц, а физлица не могут сделать перевод на внешние счета.
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