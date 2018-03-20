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Украина взыскала с «Газпрома» все, что у него было на территории страны
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Украина взыскала с «Газпрома» все, что у него было на территории страны 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что Украина взыскала с "Газпрома" уже более 100 млн гривен (около $3,8 млн). Об этом сообщает RNS.
"Мы уже взыскали часть средств — все, что фактически было у «Газпрома» на территории Украины. Было описано, арестовано и взыскано в госбюджет Украины более 100 млн гривен", — сказал Петренко.
Он также подчеркнул, что министерство будет работать и по другим судебным решениям, в том числе по решению Стокгольмского арбитража.
Ранее сообщалось, что «Газпром» будет вынужден заключить новый контракт с Украиной.
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