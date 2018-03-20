Украина взыскала с «Газпрома» все, что у него было на территории страны

"Мы уже взыскали часть средств — все, что фактически было у «Газпрома» на территории Украины. Было описано, арестовано и взыскано в госбюджет Украины более 100 млн гривен", — сказал Петренко.

Он также подчеркнул, что министерство будет работать и по другим судебным решениям, в том числе по решению Стокгольмского арбитража.

Ранее сообщалось, что «Газпром» будет вынужден заключить новый контракт с Украиной.