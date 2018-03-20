Совет директоров «Фосагро» рекомендовал выплатить 1,94 млрд рублей дивидендов

Совет директоров «Фосагро» рекомандовал направить на выплату дивидендов 1,94 млрд рублей, сообщает компания.

«Совет директоров ПАО «Фосагро» на сегодняшнем заседании рекомендовал годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов в объеме 1,943 млрд рублей из расчета 15 рублей на обыкновенную акцию (или 5 рублей на глобальную депозитарную расписку) из нераспределенной чистой прибыли за 2017 год», — говорится в сообщении.

Компания объявит результаты деятельности за 2017 год завтра, 21 марта.