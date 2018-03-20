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Совет директоров «Фосагро» рекомендовал выплатить 1,94 млрд рублей дивидендов
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Совет директоров «Фосагро» рекомендовал выплатить 1,94 млрд рублей дивидендов 

Rambler News Service 6 часов назад
Совет директоров «Фосагро» рекомандовал направить на выплату дивидендов 1,94 млрд рублей, сообщает компания.
«Совет директоров ПАО «Фосагро» на сегодняшнем заседании рекомендовал годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов в объеме 1,943 млрд рублей из расчета 15 рублей на обыкновенную акцию (или 5 рублей на глобальную депозитарную расписку) из нераспределенной чистой прибыли за 2017 год», — говорится в сообщении.
Компания объявит результаты деятельности за 2017 год завтра, 21 марта.
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