«Лукойл» направит половину доходов от нефти по цене выше $50 за баррель на buy back

"Лукойл" планирует направлять половину доходов, полученных от продажи нефти по цене выше 50 долларов за баррель, на программу обратного выкупа акций (buy back), заявил глава компании Вагит Алекперов в ходе Дня инвестора компании.

"В случае поступления дополнительных доходов, например, от роста цены на нефть (свыше заложенной в бюджет компании на 2018 год цены в 50 долларов за баррель — ред.), мы приняли решение половину этих доходов реинвестировать в развитие бизнеса, а оставшиеся 50% дополнительно распределять акционерам", — сказал Алекперов.

В качестве механизма распределения «Лукойл» выбрал обратный выкуп акций, первая программа которого была анонсирована в начале 2018 года, пояснил он.

В январе совет директоров «Лукойла» одобрил погашение части казначейских акций и программу обратного выкупа акций (buy back). Как сообщил тогда Алекперов, компания планирует потратить на buy back 2-3 миллиарда долларов за пять лет, а казначейские акции на 10% уставного капитала будут погашены до конца текущего года.