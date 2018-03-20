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«Роснефть» увеличила добычу на Приразломном месторождении в 2017 году на 5,5%
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«Роснефть» увеличила добычу на Приразломном месторождении в 2017 году на 5,5% 

Rambler News Service 6 часов назад
Компания «РН-Юганскнефтегаз», дочернее общество «Роснефти», увеличила добычу нефти на одном из крупнейших месторождений компании — Приразломном (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО) до 9,2 млн тонн в 2017 году, что на 5,5% больше, чем годом ранее, говорится в сообщении «Роснефти».
В марте текущего года накопленная добыча на месторождении достигла 125 млн тонн нефти с начала его разработки в 1986 году.
Как отмечает «Роснефть», Приразломное месторождение наряду с Малобалыкским и Приобским входит в число наиболее перспективных лицензионных участков компании. Здесь применяются самые современные технологии — проводятся многостадийные гидроразрывы пласта, забуривание боковых стволов и другие геолого-технические мероприятия, направленные на интенсификацию добычи нефти и повышения коэффициента ее извлечения. Приразломное — один из основных полигонов по апробации и внедрению новых методов строительства скважин, сокращению сроков бурения.
Приразломное месторождение находится на территории трех муниципальных районов ХМАО — Нефтеюганского, Ханты-Мансийского и Сургутского, его площадь — 2,3 тыс. кв. км. В настоящее время остаточные извлекаемые запасы Приразломного месторождения составляют более 354 млн тонн. Добывающий фонд состоит из 1,848 тыс. нефтяных скважин, 433 из которых построены в 2017 году. Приразломное месторождение обеспечивает около 14% всей добычи «РН-Юганскнефтегаза».
«РН-Юганскнефтегаз» — крупнейшее предприятие «Роснефти», ведёт работу на 34 лицензионных участках. Накопленная добыча предприятия превышает 2,2 млрд тонн нефти.
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