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Украина взыскала с «Газпрома» $3,8 миллиона
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Украина арестовала все активы «Газпрома» 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: AFP 2018 / Sergei Supinsky
Киев взыскал «все, что фактически было у "Газпрома" на территории Украины», по делу о штрафе в связи с нарушением украинского антимонопольного законодательства. Стоимость активов российской компании оценивается в 100 миллионов гривен (3,8 миллиона долларов). Об этом заявил министр юстиции страны Павел Петренко, сообщает ТАСС.
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По его словам, Минюст страны будет сотрудничать с коллегами по другим судебным решениям, которые обязывают российскую сторону выплатить деньги Украине — речь идет о решении Стокгольмского арбитражного суда, который в феврале 2018 года обязал российскую компанию выплатить украинскому «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов.
«Мы имеем хорошие перспективы и хорошие наработки относительно выполнения этих решений не только на Украине, но и в других странах, с которыми у Украины есть соответствующие договоры», — сообщил Петренко.
Антимонопольный комитет Украины решил оштрафовать «Газпром» в начале 2016 года. Сумма штрафа составила 85,9 миллиарда гривен (порядка 3,26 миллиарда долларов по текущему курсу). Позже компании насчитали 100 процентов пени на штраф. В конце 2016 года украинский суд удовлетворил иск антимонопольного комитета о принудительном взыскании штрафа и пени, апелляции «Газпрома» были отклонены. В конце 2017 года украинский суд позволил взыскивать с российской компании не только средства, размещенные на счетах в банках, но и имущество.
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