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Инвестиции в Амурский газохимический комплекс составят $6-7 млрд
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Инвестиции в Амурский газохимический комплекс составят $6-7 млрд 

Rambler News Service 7 часов назад
Инвестиции в Амурский газохимический комплекс (ГХК) составят $6-7 млрд, заявил глава «Сибурп» Дмитрий Конов в интервью изданию Financial Times.
«Инвестиции составят около $6 млрд или $7 млрд долларов», — отметил Конов.
Он добавил, что строительство Амурского ГХК должно начаться в 2020 году, газохимический комплекс должен быть введен в эксплуатацию в 2024 году. Мощность производства составит 1,5 млн тонн полиэтилена в год.
Конов добавил, что интерес со стороны китайской Sinopec стал ключевым фактором для принятия решения о строительстве Амурского ГХК недалеко от границы с Китаем.
«Sinopec искал российского производителя, который достаточно близок к китайскому рынку и способен развивать производство полимеров (пластмасс), которых в Китае структурно не хватает, » — сказал он, добавив, что произведенные полимеры будут продаваться также в других странах Восточной Азии.
Как ранее сообщало RNS, в декабре 2015 года акционеры российской газоперерабатывающей и нефтехимической группы «Сибур» и китайская нефтехимическая корпорация China Petrochemical Corporation (Sinopec Group) закрыли сделку по вхождению Sinopec в состав акционеров «Сибура» в качестве стратегического инвестора с 10-процентной долей.
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