Инвестиции в Амурский газохимический комплекс составят $6-7 млрд

Инвестиции в Амурский газохимический комплекс ( ГХК ) составят $6-7 млрд, заявил глава «Сибурп» Дмитрий Конов в интервью изданию Financial Times.

«Инвестиции составят около $6 млрд или $7 млрд долларов», — отметил Конов.

Он добавил, что строительство Амурского ГХК должно начаться в 2020 году, газохимический комплекс должен быть введен в эксплуатацию в 2024 году. Мощность производства составит 1,5 млн тонн полиэтилена в год.

Конов добавил, что интерес со стороны китайской Sinopec стал ключевым фактором для принятия решения о строительстве Амурского ГХК недалеко от границы с Китаем

«Sinopec искал российского производителя, который достаточно близок к китайскому рынку и способен развивать производство полимеров (пластмасс), которых в Китае структурно не хватает, » — сказал он, добавив, что произведенные полимеры будут продаваться также в других странах Восточной Азии.