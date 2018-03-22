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Международные резервы РФ за неделю выросли незначительно, до $455,4 млрд
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Международные резервы РФ за неделю выросли незначительно, до $455,4 млрд 

Прайм 1 час назад
Объем международных резервов РФ на 16 марта составил 455,4 миллиарда долларов против 455,2 миллиарда долларов на 9 марта, сообщил Банк России.
"Объем международных резервов за неделю изменился незначительно и по состоянию на 16 марта составил 455,4 миллиарда долларов США", — говорится в сообщении.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
За 2017 год международные резервы РФ выросли на 14,6% и на 1 января составляли 432,7 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов. По состоянию на 21 апреля 2017 года международные резервы РФ достигли уровня в 400 миллиардов долларов впервые с декабря 2014 года.
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 Ещё 2 источника 
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