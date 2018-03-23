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Денежная база РФ в узком определении выросла на 51,4 млрд рублей
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Денежная база РФ в узком определении выросла на 51,4 млрд рублей 

Банки.ру 55 минут назад
Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 16 марта достигла 9 трлн 682,3 млрд рублей против 9 трлн 630,9 млрд на 7 марта. Такие данные приводятся на сайте ЦБ.
Таким образом, за указанный отчетный период показатель увеличился на 51,4 млрд рублей.
Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемых ЦБ. Еженедельные значения приводятся на конец отчетных дат.
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