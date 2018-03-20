Замглавы Минфина: рыночная ситуация не располагает к приватизации «Алросы»

«Мы считаем, что рыночная ситуация не располагает к приватизации «Алросы»», — сказал он.

В конце января Моисеев говорил, что приватизация доли государства в «Алросе» отложена из-за аварии на руднике «Мир». В Минфине тогда отметили, что сначала нужно определиться с тем, что будет с рудником. В настоящее время добыча на нем не ведется.

11 июля 2016 года было приватизировано 10,9% акций «Алросы». Экс-президент «Алросы» Андрей Жарков назвал тогда приватизацию удовлетворительной и подчеркнул, что не видит необходимости в ее продолжении.