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Замглавы Минфина: рыночная ситуация не располагает к приватизации «Алросы»
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Замглавы Минфина: рыночная ситуация не располагает к приватизации «Алросы» 

Rambler News Service 2 часа назад
Ситуация на рынке не располагает к проведению дополнительной приватизации алмазодобывающей компании «Алроса», сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
«Мы считаем, что рыночная ситуация не располагает к приватизации «Алросы»», — сказал он.
В конце января Моисеев говорил, что приватизация доли государства в «Алросе» отложена из-за аварии на руднике «Мир». В Минфине тогда отметили, что сначала нужно определиться с тем, что будет с рудником. В настоящее время добыча на нем не ведется.
11 июля 2016 года было приватизировано 10,9% акций «Алросы». Экс-президент «Алросы» Андрей Жарков назвал тогда приватизацию удовлетворительной и подчеркнул, что не видит необходимости в ее продолжении.
Позже в правительстве рассматривали приватизацию дополнительного пакета, она была включена в план приватизации до 2019 года. Речь шла о сокращении доли РФ в компании до 29% плюс 1 акция. Сейчас государство через Росимущество владеет 33% акций «Алросы».
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