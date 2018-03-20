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Банк России признал несостоявшимся дополнительный выпуск 281 миллиона акций «Совкомфлота»
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Банк России признал несостоявшимся дополнительный выпуск 281 миллиона акций «Совкомфлота» 

Интересант 2 часа назад
Дополнительная эмиссия акций российской судоходной компании «Совкомфлот» в количестве около 281 миллиона единиц признана Центробанком РФ несостоявшейся.
Как сообщает «Прайм» со ссылкой на данные эмитента, основанием стало неразмещение ни одной ценной бумаги из дополнительного выпуска и аннулирование его государственной регистрации.
Предложение об увеличении уставного капитала «Совкомфлота» через допэмиссию было озвучено в феврале на Совете директоров компании.
«Совкомфлот» — один из крупнейших в мире операторов танкерного флота. Компания специализируется на перевозке продукции нефтегазовой отрасли. Согласно программе приватизации на 2017-2019 годы, уменьшение 100-процентной госдоли в «Совкомфлоте» планировалось на 25 процентов минус 1 акция.
В конце прошлого года глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что работа над сделкой продолжается, и есть вероятность ее осуществления в 2018 году.
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