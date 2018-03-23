Американский министр намекнул Китаю, как можно решить проблему торгового дефицита между двумя странами 

Переход Китая с закупки газа у других стран на импорт СПГ из США будет «простейшим решением» проблемы торгового дефицита в отношениях двух стран. Об этом, как передает
ИА «Финмаркет», заявил министр торговли США Уилбур Росс в интервью
телеканалу Bloomberg, комментируя решение Дональда Трампа обложить новыми ввозными пошлинами поставки товаров из Китая.
"Китаю необходимо импортировать очень большие объемы СПГ, и с их точки зрения будет весьма логично больше импортировать от нас, хотя бы по той причине, что им нужно диверсифицировать источники поставок, — добавил Росс. — У этого решения будет и дополнительный эффект в виде сокращения дефицита".
В 2017 году Китай стал крупнейшим партнером США в торговле товарами. США экспортировали в Китай товары на 130,4 млрд долларов, а импортировали почти в четыре раза больше, в связи с чем был зафиксирован дефицит торгового баланса страны в размере 375,2 млрд долларов.
Китай уже занимает третье место по объемам закупок американского СПГ после Мексики и Южной Корее. По мнению аналитиков BNEF, увеличение импорта американского газа окажет влияние на торговое сальдо с США, но это влияние не будет существенным.
К 2030 году Китай, как ожидается, нарастит импорт СПГ до 82 млн тонн. Если весь этот объем будет закупаться в США, его вклад в торговый баланс составит почти 28 млрд жлддаров в текущих ценах, однако у Китая уже есть долгосрочные контракты с другими поставщиками сжиженного газа, в первую очередь, с Катаром и Австралией.
В 2017 году Китай увеличил импорт природного газа на 27% — до 95 млрд куб. м, став вторым крупнейшим импортером газа в мире. "Газпром" в начале февраля сообщил, что рассчитывает занять около 10% рынка природного газа Китая к 2025 году и 13% к 2035 году.