Американский министр намекнул Китаю, как можно решить проблему торгового дефицита между двумя странами

Переход Китая с закупки газа у других стран на импорт СПГ из США будет «простейшим решением» проблемы торгового дефицита в отношениях двух стран. Об этом, как передает

ИА «Финмаркет» , заявил министр торговли США Уилбур Росс в интервью

телеканалу Bloomberg, комментируя решение Дональда Трампа обложить новыми ввозными пошлинами поставки товаров из Китая.

"Китаю необходимо импортировать очень большие объемы СПГ, и с их точки зрения будет весьма логично больше импортировать от нас, хотя бы по той причине, что им нужно диверсифицировать источники поставок, — добавил Росс. — У этого решения будет и дополнительный эффект в виде сокращения дефицита".

В 2017 году Китай стал крупнейшим партнером США в торговле товарами. США экспортировали в Китай товары на 130,4 млрд долларов, а импортировали почти в четыре раза больше, в связи с чем был зафиксирован дефицит торгового баланса страны в размере 375,2 млрд долларов.

Китай уже занимает третье место по объемам закупок американского СПГ после Мексики Южной Корее . По мнению аналитиков BNEF, увеличение импорта американского газа окажет влияние на торговое сальдо с США, но это влияние не будет существенным.

К 2030 году Китай, как ожидается, нарастит импорт СПГ до 82 млн тонн. Если весь этот объем будет закупаться в США, его вклад в торговый баланс составит почти 28 млрд жлддаров в текущих ценах, однако у Китая уже есть долгосрочные контракты с другими поставщиками сжиженного газа, в первую очередь, с Катаром и Австралией