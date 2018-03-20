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Моисеев: создание банка «плохих долгов» будет выведено за периметр группы «ФК Открытие»
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Моисеев: создание банка «плохих долгов» будет выведено за периметр группы «ФК Открытие» 

Rambler News Service 2 часа назад
«Я числюсь членом набсовета открытия и знаю, что это (создание банка плохих долгов) не связано с открытием», — сказал Моисеев.
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