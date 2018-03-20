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«КОШЕЛЕВ-БАНК» активно выдает кредиты бизнесу от 9,6% годовых
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«КОШЕЛЕВ-БАНК» активно выдает кредиты бизнесу от 9,6% годовых 

Волга Ньюс 2 часа назад
Программа вызвала широкий интерес в регионах присутствия банка. Ее реализация имеет первые результаты: льготный кредит был выдан предприятию малого бизнеса из Тольятти. Организация работает в сфере туризма, занимается экскурсионными пассажирскими перевозками по городам РФ, сотрудничает с туристическими агентствами, паломническими организациями, спортивными клубами и школами. На кредитные средства будет пополнен автобусный автопарк заемщика.
На сегодня банк рассматривает кредитные заявки по программе льготного кредитования предприятий на общую сумму более 200 млн руб. Всего же до конца года планируется выделить на кредитование бизнеса не менее 2 млрд руб. Заявки на кредитование принимаются во всех офисах банка в Самаре, Новокуйбышевске, Тольятти, Ульяновске и Калуге, рассмотрение производится в кратчайшие сроки.
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