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ЦБ лишил лицензии тульский «Телекоммерц Банк»
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ЦБ лишил лицензии тульский «Телекоммерц Банк» 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Центробанк отозвал лицензию у тульского банка «Телекоммерц Банк», сообщается на сайте регулятора.
В заявлении отмечается, что кредитная организация неоднократно в течение одного года нарушала требования, предусмотренные статьей 7 (за исключением пункта 3) ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также нормативные акты Банка России.
Согласно отчетности, по величине активов на 1 февраля 2018 года банк занимал 425 место в банковской системе России.
Ранее сообщалось, что Центробанк отозвал лицензию у банка «Кредит Экспресс».
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