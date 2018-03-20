ВТБ продолжает развивать сотрудничество с ГК «СУ-43» в Кирове

ВТБ установил Группе компаний «Строительное управление-43» в г. Кирове кредитно-документарный лимит в размере 1 млрд рублей.

В рамках нового лимита ООО «СУ-43» будут предоставлены гарантии для обеспечения заявок на участие в электронных аукционах, проводимых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также гарантии исполнения государственных контрактов сроком до 5 лет и кредитные средства на цели их реализации.

Активное сотрудничество ВТБ с группой компаний «Строительное управление-43» началось в 2016 году, за это время ООО «СУ-43» были предоставлены банковские гарантии исполнения государственных контрактов и кредитные средства для их реализации на сумму более полумиллиарда рублей.

«Мы высоко оцениваем важность развития сотрудничества с крупнейшим в регионе дорожно-строительным холдингом. Надеемся, что финансовая поддержка ВТБ и в дальнейшем будет способствовать эффективному выполнению приоритетных для Кировской области задач по обеспечению безопасного состояния дорожной сети, а также содействовать развитию бизнеса нашего клиента», — отметил руководитель Департамента корпоративной сети — старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко.

«Мы признательны банку ВТБ за эффективную работу. Благодаря установленному лимиту, наша компания сможет выйти на новый уровень развития, — прокомментировал председатель совета директоров ООО «СУ-43» Тимур Джамалутдинов. — Надеемся на дальнейшее продолжение перспективного сотрудничества».