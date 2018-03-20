S&P: санкции как «дополнительная неопределенность» для российских банков

Санкции сейчас не несут рисков для российских банков, но в дальнейшем эффект от них может сказаться на кредитовании экономики из-за структурных дисбалансов банковского сектора. К такому выводу пришло межджународное рейтинговое агентство S&P, сообщает

S&P полагает, что действующие и потенциальные санкции со стороны ЕС США обусловливают дополнительную неопределенность относительно развития банковского сектора в России

Сейчас влияние наложенных США и ЕС ограничений компенсируется ростом розничных и корпоративных депозитов. «Однако темпы роста депозитов клиентов снизились примерно до 7% в 2017 году, и мы полагаем, что этот показатель будет еще ниже в 2018 году, принимая во внимание низкие процентные ставки и рост услуг, предоставляемых небанковскими финансовыми организациями-посредниками», — отмечается в обзоре агентства.

"Дефицит внешнего финансирования особенно подчеркнул значимость депозитов российских клиентов, но объем средств из внутренних источников, на наш взгляд, является недостаточным для поддержки долгосрочного роста бизнеса российских банков. (...) Внутренние источники фондирования остаются ограниченными, недостаточно развитыми, краткосрочными и волатильными, что подчеркивает необходимость выхода банков на международные финансовые рынки", — считает S&P.

Российским банкам в 2018 году предстоит погасить порядка 25 млрд внешнего долга, компаниям — еще около 70 млрд

У российских банков и корпораций в условиях санкций происходит увеличение взаимозависимости, напомнил директор направления «Финансовые институты» S&P Сергей Вороненко . По его словам, доля средств корпоративных и розничных клиентов в пассивах банках сейчас составляет порядка 76-80%, что является достаточно высоким показателем.

S&P полагает, что в ближайшие годы будет наблюдаться риск структурных дисбалансов в профиле фондирования российских банков.

"На горизонте трех-четырех лет этот санкционный эффект может иметь гораздо большие последствия для кредитования реального сектора экономики, чем мы видим сейчас", — отметил глава направления.

Дело в том, что банковский сектор достиг уже точки насыщения по предоставлению кредитных ресурсов крупнейшим российским корпорациям. Исходя из прогнозов по дивидендным политикам и капитальным затратам компаний, банковская система РФ будет не в состоянии финансировать эти потребности. Корпорации будут вынуждены искать другие источники инвестиций, или банки будут вынуждены увеличивать присутствие на рынках капитала. При этом эксперт подчеркнул, что эти риски находятся за горизонтом 2018 года.

Российские корпорации, по оценкам, держат на депозитах в банках РФ порядка 168 млрд Есть опасения, что они будут финансировать свои проекты за счет изъятия этих депозитов.

"Санкции по-прежнему будут ограничивать экономический рост России и способность крупнейших банков и компаний страны, включенных в санкционный список, привлекать финансирование на иностранных рынках капитала", — считает S&P.