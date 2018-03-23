Forbes составил рейтинг миллиардеров России с наибольшими доходами

Как стало известно, их общий заработок в виде дивидендов и от продажи активов составил более $10,7 млрд

Лидером в данном рейтинге стал бизнесмен Кирилл Шамалов , его доход приравнивается к $2,3 млрд

На втором месте расположился Алексей Мордашов — $1,56 млрд

Третье место занял, Владимир Лисин с заработком в $1,23 млрд

"В отличие от нашего традиционного рейтинга богатейших бизнесменов, где оценивается стоимость активов, и финальная сумма является в некотором роде «виртуальным числом», здесь мы оцениваем реальные, «живые» деньги, полученные миллиардерами за продажу активов или в виде дивидендов", — уточнили в издании.

Ранее сообщалось, что Forbes назвал богатейших россиян.