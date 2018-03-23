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Forbes составил рейтинг миллиардеров России с наибольшими доходами
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Forbes составил рейтинг миллиардеров России с наибольшими доходами 

Газета.Ru 12 минут назад
Фото: Газета.Ru
Журнал Forbes опубликовал рейтинг с топ-10 миллиардерами России с наибольшими доходами.
Как стало известно, их общий заработок в виде дивидендов и от продажи активов составил более $10,7 млрд
Лидером в данном рейтинге стал бизнесмен Кирилл Шамалов, его доход приравнивается к $2,3 млрд
На втором месте расположился Алексей Мордашов — $1,56 млрд
Третье место занял, Владимир Лисин с заработком в $1,23 млрд
"В отличие от нашего традиционного рейтинга богатейших бизнесменов, где оценивается стоимость активов, и финальная сумма является в некотором роде «виртуальным числом», здесь мы оцениваем реальные, «живые» деньги, полученные миллиардерами за продажу активов или в виде дивидендов", — уточнили в издании.
Ранее сообщалось, что Forbes назвал богатейших россиян.
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