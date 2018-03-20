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ФАС разрешила «Русалу» консолидировать 100% завода колесных дисков в Красноярске
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ФАС разрешила «Русалу» консолидировать 100% завода колесных дисков в Красноярске 

Прайм 3 часа назад
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ удовлетворила ходатайство ОК «Русал» о приобретении 100% уставного капитала ООО «КиК» (Красноярск), производящего алюминиевые литые колесные диски, говорится в сообщении ведомства.
При этом в ведомстве отметили, что в группу «Русала» входит также производитель алюминиевых литых колесных дисков ООО «ЛМЗ „СКАД“, а основным сырьем для производства данной продукции является алюминий и его сплавы. Таким образом, говорится в сообщении, при определенных условиях сделка может привести к ограничению конкуренции, в том числе путем повышения барьеров входа на рынок алюминиевых литых колесных дисков.
В связи со сделкой ФАС выдала „Русалу“ предписание, в соответствии с которым алюминиевая компания и входящие в нее структуры обязаны, в частности, обеспечивать потребителям при заключении договоров недискриминационные условия, выполнить взятые обязательства по осуществлению инвестиций в ООО „КиК“, направленных на увеличение конкурентоспособности продукции, а также регулярно отчитываться о результатах проведенных на предприятии работ и внедрения новых технологий.
Осенью 2017 года „Русал“ сообщил, что договорился о покупке основной доли в ООО „К&К“, расположенном в Красноярском крае и являющемся одним из ведущих в мире заводов по производству легкосплавных колесных дисков по технологии литья под давлением. Данная сделка, полагают в алюминиевой компании, будет способствовать дальнейшему росту продаж продукции с добавленной стоимостью как на территории России, так и на экспортных рынках.
ОК „Русал“ — лидер мировой алюминиевой отрасли, на его долю приходится около 7% мирового производства алюминия и глинозема. Активы расположены в 13 странах мира, реализует продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Южной Корее. В компании работает около 61 тысячи человек. По итогам 2017 года „Русал“ увеличил производство алюминия на 0,6% — до 3,707 миллиона тонн.
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