ФАС разрешила «Русалу» консолидировать 100% завода колесных дисков в Красноярске

При этом в ведомстве отметили, что в группу «Русала» входит также производитель алюминиевых литых колесных дисков ООО «ЛМЗ „СКАД“, а основным сырьем для производства данной продукции является алюминий и его сплавы. Таким образом, говорится в сообщении, при определенных условиях сделка может привести к ограничению конкуренции, в том числе путем повышения барьеров входа на рынок алюминиевых литых колесных дисков.

В связи со сделкой ФАС выдала „Русалу“ предписание, в соответствии с которым алюминиевая компания и входящие в нее структуры обязаны, в частности, обеспечивать потребителям при заключении договоров недискриминационные условия, выполнить взятые обязательства по осуществлению инвестиций в ООО „КиК“, направленных на увеличение конкурентоспособности продукции, а также регулярно отчитываться о результатах проведенных на предприятии работ и внедрения новых технологий.

Осенью 2017 года „Русал“ сообщил, что договорился о покупке основной доли в ООО „К&К“, расположенном в Красноярском крае и являющемся одним из ведущих в мире заводов по производству легкосплавных колесных дисков по технологии литья под давлением. Данная сделка, полагают в алюминиевой компании, будет способствовать дальнейшему росту продаж продукции с добавленной стоимостью как на территории России, так и на экспортных рынках.