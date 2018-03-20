Прогноз результатов «Лукойла» за 2017 г по МСФО: чистая прибыль вырастет в 2 раза, — Александр Сидоров, аналитик ИК «Велес Капитал»

Мы ожидаем, что Лукойл представит более сильные результаты относительно III квартала в результате роста средней цены на нефть на 19% кв/кв — до 60 долл. за баррель. При этом, несмотря на рост цен, средний курс рубля к доллару практически не изменился относительно III квартала, что позволило значительно увеличить экспортную выручку, выраженную в рублях.

Лукойл был традиционно зависим от сезонности, и мы ожидаем относительно скромного роста EBITDA в IV квартале. Негативное влияние также оказал более высокий темп роста экспортных пошлин по сравнению с ценами на нефть: +21% кв/кв.

Таким образом, по итогам года мы прогнозируем EBTDA Лукойла в размере 834 млрд руб., что на 14% выше показателя за 2016 г., чистую прибыль в размере 416 млрд руб. с ростом в 2 раза к уровню годичной давности.

Мы считаем, что котировки акции Лукойла отреагируют на отчетность в случае сильного расхождения с консенсус-прогнозом. В остальном, мы полагаем, что отчетность не окажет влияния на цену акций компании.

Несмотря на резкий рост чистой прибыли, мы не ожидаем от Лукойла высокого роста дивидендов по итогам 2017 г., так как они не привязаны к финансовому результату, а планомерно увеличиваются из года в год (менеджмент компании гарантирует рост как минимум на величину инфляции). Мы прогнозируем, что совет директоров компании рекомендует дивиденды по итогам 2017 г. в размере 125 руб. на акцию в дополнение к уже выплаченным промежуточным дивидендам в размере 85 руб. на акцию. (210 руб. в сумме). Общая величина соответствует годовой дивидендной доходности на уровне 5,5%.