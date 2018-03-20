Банк «Уралсиб» изменил ставки по вкладам в рублях и долларах

«Доход» в рублях открывается под 4,4—6% (ранее — под 4,4—6,1%), в долларах — под 0,5—1,8% годовых (вместо 0,2—1,5%).

«Рост» в рублях привлекается под 3,4—5,5% (ранее — под 3,4—5,6%), в долларах — под 0,3—1,6% годовых (прежде — под 0,1—1,3%).

«Комфорт» в рублях можно разместить под 2,4—5% (прежде — под 2,4—5,1%), в долларах — под 0,2—0,8% (прежде — под 0,1—0,5%).

Минимальная сумма депозитов — 1 тыс. рублей, 100 долларов. Срок — 91, 181, 367, 541, 732 и 1 100 дней.

Продуктовый виджет

«Почетный пенсионер» (от 1 тыс. рублей на 91, 181, 367 и 732 дня) оформляется под 5,6—6,2% годовых (ранее — под 5,9—6,3%).

Проценты по всем вышеуказанным вкладам выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

Доходность вкладов «Верное решение» (от 100 тыс.) и «Вклад+ПИФ» (от 50 тыс. рублей) составит 8% годовых (вместо 8,5%). Срок депозитов — 91 и 181 день. Проценты выплачиваются в конце срока.

«Достойный дом детям» (от 1 тыс. рублей на 91, 181 и 367 дней) открывается под 5,1—5,7% годовых (вместо 5,7—5,8%). Проценты выплачиваются ежеквартально.

Дополнительные взносы предусмотрены для всех депозитов, кроме вкладов «Доход», «Верное решение» и «Вклад+ПИФ».