«Эктоойл» инвестирует 2,4 млрд рублей в 16 многотопливных АЗС в Астраханской области

АСТРАХАНЬ , 20 марта. / ТАСС /. Компания «Эктоойл» (Астрахань) планирует ввести до 2024 года 16 многотопливных автозаправочных станций (МАЗС) в Астраханской области . Инвестиции в проект составят 2,4 млрд рублей, сообщил во вторник журналистам генеральный директор компании Тимур Муслуев.

"В концепции — 16 заправочных станций. На первом этапе, за 2018 год и до 2020 года, мы должны построить четыре заправочные станции. Все 16 заправочных станций — 2,4 млрд рублей", — сказал Муслуев.

По данным пресс-службы губернатора Астраханской области, за четыре года компания в рамках проекта уже открыла в регионе две МАЗС и нефтебазу. Срок реализации всего проекта — до 2024 года. Муслуев обратил внимание, что строительство еще одной заправочной станции начнется в этом году, в 2019 ее планируют ввести в эксплуатацию.

"Этот автозаправочный комплекс будет включать все виды топлива — бензин, дизельное топливо, пропан и метан. Кроме того, здесь будут созданы условия для подзарядки электромобилей. Такого проекта, чтобы все виды топлива были сосредоточены на одной станции, в России еще нет", — заметил Муслуев.