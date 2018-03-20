Ипотечный портфель Сбербанка достиг 3 трлн рублей

Портфель жилищных кредитов Сбербанка достиг 3 трлн рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Абсолютный прирост за год составил 0,5 трлн рублей. Ранее такой прирост Сбербанк обеспечил за два года: портфель ипотеки Сбербанка с марта 2015 по март 2017 увеличился с 2 трлн рублей до 2,5 трлн рублей, указывают в банке.

«Ускорение прироста портфеля в абсолютном выражении в два раза в прошлом году по сравнению с периодом двух предыдущих лет связано с увеличением выдач в 2017 году на фоне снижения процентных ставок. В прошлом году Сбербанк предоставил ипотеки на рекордную сумму 1,1 трлн рублей и снизил ставки по ипотеке до исторического минимума», — приводятся в сообщении слова председателя правления Сбербанка Германа Грефа

Диапазон ипотечных ставок Сбербанка составляет 6-11,5%, при этом кредит под 6% предоставляется в рамках продукта «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми».